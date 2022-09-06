15-летний казахстанец стал первым спортсменом страны, завоевавшем медаль ЧА по настольному теннису
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Токаев поздравил бронзового призера чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров
фото olympic.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, сообщила Акорда.

«Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем. Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии», - говорится в сообщении.

По информации Olympic.kz, Алан Курмангалиев победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия), но в полуфинале уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.

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