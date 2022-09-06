В семи регионах Казахстана есть проблемы с подготовкой к отопительному сезону – Минэнерго

Несмотря на то, что подготовка к отопительному сезону в целом идет в штатном режиме, как минимум в семи регионах страны имеются проблемы. По большей части они связаны с изношенной инфраструктурой действующих ТЭЦ, а также с низкими объемами проведения капитальных ремонтов тепловых сетей. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Анализ подготовки к отопительному сезону определил ряд регионов, требующих особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона. По Северо-Казахстанской области в соответствии с дорожной картой работа по нормализации Петропавловской ТЭЦ-2 продолжается. На сегодня капитальные ремонты основного оборудования (котлов) выполнены на 85%, ведутся работы по восстановлению главного корпуса котельного цеха, а также реконструкция газоходов с переключением котлов на оставшиеся две дымовые трубы», - рассказал Акчулаков.

В Туркестанской области, учитывая высокий износ основного оборудования Кентауской ТЭЦ-5, акимату региона, подчеркнул министр, нужно уделить внимание на своевременное выделение финансирования для проведения капитальных ремонтов ТЭЦ и тепловых сетей города, а также взять на контроль вопрос своевременного обеспечения углем.

Что касается столицы, то здесь подготовка энергоисточников ведется в соответствии с графиком, и работы выполнены на 80%.

«Вместе с тем на сегодня, по информации акимата, непокрываемый дефицит тепловой энергии составляет 346 Гкал/час. Для покрытия растущего дефицита необходимо ускорить введение в эксплуатацию ТЭЦ-3», - подчеркнул Акчулаков.

В Абайской области, по его словам, акимату необходимо принять меры по выделению финансирования на приобретение топлива в полном объеме на весь отопительный период, а также принять меры по снижению задолженности предприятия. В Мангистауской области отмечается нестабильная работа тепловой электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром» с частыми аварийными отключениями энергоблоков. Вместе с тем в прошедшем отопительном сезоне на Степногорской ТЭЦ в Акмолинской области отмечается рост технологических нарушений на 78%, по сравнению с отопительным сезоном 2020-2021 гг., а износ тепловых сетей составляет 81%. И в Павлодарской области из-за высокого износа тепловых сетей в городе Экибастуз наблюдалась высокая аварийность на тепловых сетях в начале прошлого отопительного сезона, что «вызывало у населения обоснованные нарекания». Кроме этого, добавил глава Минэнерго, отмечаются низкие объемы проведенных капитальных ремонтов тепловых сетей.

Всего же, по его данным, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, на электрических станциях завершен ремонт на четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах. Для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду отремонтировано 1073 котла, или 90% от плана. По электрическим сетям были запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20 201 км, а также 712 единиц высоковольтных подстанций. Выполнен ремонт 14 047 км линий электропередачи и 331 подстанции, что составляет 70% и 46% от годового плана соответственно. Ремонты электрических сетей завершаются в соответствии с утвержденными графиками, заверил Акчулаков.

Вместе с тем отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях. Кроме этого, перенесены капитальные ремонты на 2023 год в Карагандинской, Мангистауской областях и Шымкенте.

Также продолжается накопление топлива на электрических станциях. На складах энергоисточников запас угля составляет 3,9 млн тонн и 83 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует утвержденным нормам. Но в то же время не соответствует нормативный запас угля на пяти станциях – на Семейской ТЭЦ-1, Риддерской ТЭЦ, Шахтинской ТЭЦ, Жезказган.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в столице отмечается самая низкая готовность объектов образования и здравоохранения к предстоящему отопительному периоду.

«По состоянию на 1 сентября, из запланированных 11 157 подготовлены 11 075 объектов образования, или 99% от плана. По готовности объектов образования низкие темпы отмечаются в городе Нур-Султан - 94%, 177 из 188, Жамбылской - 97%, или 755 из 782, Северо-Казахстанской области - 97%, или 587 из 604. Акиматам указанных регионов необходимо принять срочные меры по обеспечению 100-процентной готовности объектов образования», - сказал Ускенбаев.

Аналогичная ситуация складывается и по объектам здравоохранения. Из 5 674 объектов на сегодня готовы 5 566, или 98%. В столице готовность - 84%, в Акмолинской области - 91%, в Атырауской области - 92%.

В целом на сентябрь задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге. Наибольший долг сохраняется в столице и городе Алматы – по 2,5 млрд тенге, а также в Шымкенте – 1,7 млрд. тенге.

Премьер-министр Алихан Смаилов, заслушав доклад, поручил завершить все ремонтные работы и решить вопросы с отставанием от графиков к концу сентября, поскольку в этой время на севере страны уже начнется отопительный сезон.

«В целом акиматами регионов работа по подготовке к отопительному сезону идет по графику. Например, акиматами Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подковке объектов социальной сферы и жилых домов к отопительному периоду. Вместе с тем есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. Например, в Павлодарской области 66,5%», - сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Также он обратил внимание на ежегодную ажиотажную ситуацию по углю и назвал ее «недопустимой».

«До начала отопительного сезона осталось мало времени. В северных регионах похолодание обычно приходит рано. Поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября, и подготовительные работы надо ускорить», - добавил глава кабмина.

В этой связи он поручил акиматам завершить все ремонтные работы в установленными сроками, до 1 октября обеспечить нормативным запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники, а также усилить работу по погашению имеющейся дебиторской задолженности предприятий за поставленный газ и уголь, а потребителей – за коммунальные услуги.