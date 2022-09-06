В столице задержали родных осужденных и погибших во время январских событий и политика Рысбека Сарсенбая

В столице 6 сентября задержали 20 человек, которые вышли к зданию Акорды с требованием оправдать своих погибших и освободить задержанных во время январских событий родных, об этом Власти сообщила гражданская активистка Сания Тунгатарова. Также у администрации президента был задержан политик Рысбек Сарсенбай, который приехал в столицу поддержать собравшихся. Тунгатарова рассказала, что одной из задержанных женщин сломали руку.

«Мы сейчас в больнице, приехали со скорой в пункт травматологии. Двое женщин нас. Выкручивали нам руки и повредили их. Одной сломали руку. Двое сотрудников возле нас, сопровождающие. Вчера мы приехали в Астану. Требуем оправдания наших детей. 20 человек. Сегодня нас забрали, ничего не объяснили и задержали. К нам также приехал Рысбек Сарсенбай, его тоже задержали. Забрали в управление полиции районов Сарыарка, Байконыр и Алматы», – сказала Тунгатарова.

О задержании Сарсенбая также рассказал политик Булат Абилов: «Сегодня утром Рысбек Сарсенбай был задержан в грубой форме в Астане. Он прилетел поддержать женщин, которые собрались протестовать возле здания правительства против беспредела во время январских событиях. Они требуют справедливого расследования, прекратить преследовать своих родных и близких. Его в грубой форме задержали, привезли в райотдел, ему стало плохо. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь».

Родственники погибших, задержанных, подвергшихся пыткам и осужденных в связи с январскими событиями впервые приезжали в столицу из разных регионов 10 июля. Они провели у администрации президента три дня, требуя справедливого расследования дел, выплаты компенсаций и встречи с президентом Касым-Жомарт Токаевым. 14 июля их задержала полиция.