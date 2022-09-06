Казахстанские заводы закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара – Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства сообщил, что казахстанские заводы закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара и таким образом будут обеспечены сырьем на год, сообщает «Казинформ» .

По словам Жумангарина, в Казахстана четыре завода, которые могут производить 700 тыс. тонн сахара из сахарного тростника. Стране нужно 530 тонн сахара, при том, что население потребляет 230 тыс. тонн, аналогично потребляют производители соков и 80 тыс. тонн – производители кондитерских изделий.

«Мы встретились со всеми заводами, организуем работу, доведем на их счета средства, и они закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара. Это значит, что весь год они будут обеспечены сырьем», - сказал он.

Как отметил министр торговли, заводы гарантируют, что так цена на сахар не будет расти.

«То есть с завода сахар дороже 460 тенге не будет выходить, и мы будем достаточно производить на весь Казахстан», - добавил он.