В Алматы тушат пожар в горах

Загорелась сухая трава
В Алматы на нескольких участках склонов в Медеуском районе загорелась сухая трава, сообщила пресс-служба ДЧС города.
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