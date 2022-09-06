В Алматы тушат пожар в горах

В Алматы на нескольких участках склонов в Медеуском районе загорелась сухая трава, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«Сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров в составе 100 человек, 8 единиц ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по ул. Сарсенбаева 210, 220, 232», - сообщили в ДЧС.

Пожар произошел на склоне горы Кенсай. Вблизи возгорания находятся жилые дома, по информации ДЧС, есть угроза распространения огня на жилой сектор.

Позже в ДЧС сообщили, что пожарные тушат возгорание с 11 часов утра, тушение осложнялось перепадом высоты, порывами ветра и высокой травой. Задействованы ранцевые огнетушители, хлопушки и лопаты. В 17:00 с юго-восточной стороны склона пожар удалось локализовать, угроза перехода огня на жилой сектор снята. Могилы на кладбище не повреждены. В 18:43 пожар локализован.