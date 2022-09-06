Угрозы для жилого сектора нет, заверяют в ДЧС
  • 364
Склон Кок-Тобе горит в Алматы
фото inform.kz

В Алматы тушат уже второй за сегодня пожар на склоне гор в Медеуском районе. По данным ДЧС города, горит теперь склон Кок-Тобе.

«Едва в 18: 56 ликвидировали горение сухостоя на склонах горы Кенсай, как в 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу Медеуский район, ул. Жанибекова около дома78 – загорание участков склона горы. Ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города», - сообщили в ДЧС.

Для разведки применяются дроны, в 20:03 с южной стороны достигнута локализация. На данный момент угрозы для частного жилого сектора нет, заверили в ДЧС.

Пожар локализован в 20:22 и ликвидирован в 20:35. Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь возгорания составила 3 га, тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток.

«Оперативными действиями пожарных подразделений не допущено распространения огня на смотровую площадку и парк «Кок-Тобе», - отметили в пресс-службе.

Свежее из этой рубрики
Стоимость угля в Казахстане варьируется от 14,5 тыс. до 25 тыс. тенге за тонну – Мининдустрии
Новости
Соцотчисления для занятых на онлайн-платформах предусмотрят Социальным кодексом
Новости
Казахстан изучает возможности открытия в стране представительств немецких технических институтов – Токаев
В столице задержали родных осужденных и погибших во время январских событий и политика Рысбека Сарсенбая
Новости
Казахстанские заводы закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара – Жумангарин
Новости
Более сотни делегаций из более чем 50 стран мира приедут в Казахстан на межрелигиозный форум
Просматриваемые
Новости
Правительство обещает отстроить дома пострадавшим при пожарах в Костанайской области
Новости
Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию до президентских выборов
Новости
В Костанайской области растет площадь лесного пожара, огнем накрыт один поселок
Новости
Депутаты выступили за возвращение прежнего названия столице
Новости
В Костанайской области горит лес
Новости
Токаев заявил, что пенсионный возраст для женщин в 61 год зафиксируют до 2028 года