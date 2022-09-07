На большей части страны будет прохладно, пройдут дожди
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На юге Казахстана сохранится жаркая погода

8-10 сентября на большей части Казахстана будет прохладно, пройдут дожди, лишь на юге страны сохранится жаркая погода, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть территории страны под влиянием Северо-западного холодного антициклона сохранит прохладную погоду, лишь на юге Казахстана все еще тепло. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди на большей части республики: 8 сентября на востоке, 10 сентября на западе, северо-западе – сильные дожди, с грозами, усилением ветра и выпадением града», - говорится в прогнозе.

Также, по данным синоптиков, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы на северо-западе и севере Казахстана до 1 градуса. В целом в северной половине страны ночью +2+12°С, днем +15+25°С, на западе ночью +2+14°С, днем +10+24°С, в центре и на востоке ночью +1+18°С, днем +15+32°С, в южной половине ночью +10+23°С, днем +20+35°С.

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