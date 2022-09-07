Количество вопросов по двум предметам на ЕНТ сократят

«В этом году, учитывая мнение выпускников и экспертов, внесены изменения в предметы “История Казахстана” и “Грамотность чтения”. Со следующего ЕНТ с целью углубленной оценки знаний абитуриентов в одном варианте дисциплины “История Казахстана” будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с 1 по 10 – тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11 по 20 – тестовые задания на основе контекста (2 контекста по 5 вопросов). Изменения коснутся и “Грамотность чтения”. Теперь в его структуре 15 тестовых заданий (15 баллов) по 3 текста», - сообщил Емелбаев в Facebook.

Также принято решение внести изменения в структуру заданий ЕНТ и уменьшить в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с 5 до 4, а в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с 8 до 6.

«Мы уверены, что данное решение обеспечит высокую объективность оценки абитуриентов и позволит провести подробный статистический анализ», - отметил директор центра.