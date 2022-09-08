В Жетысуском районе районе также отроются два молодежных парка, один из которых – под мостом
В микрорайоне Кемел в Алматы появится большой парк
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Жетысуского района сообщил, что во втором квартале 2023 года в микрорайоне Кемел появится большой парк, а под мостом по проспекту Рыскулова и в логу в микрорайоне Айнабулак-1 откроют два молодежных парка.

«До конца ноября этого года в районе откроются два новых молодежных парка для наших подростков и молодежи, один – под мостом по проспекту Рыскулова, угол проспекта Суюнбая, второй – в логу в микрорайоне Айнабулак-1. Кроме того, в ноябре текущего года будет завершено строительство двух пешеходных зон в микрорайоне Кокжиек и по улице Жумабаева в микрорайоне Айнабулак протяженностью 1300 метров. В августе этого года начаты работы по благоустройству парковой зоны в микрорайоне Кемел, в котором, как вы знаете, не было ни одного парка. Всего будет благоустроено 10 га. Срок окончания работ запланирован на II квартал 2023 года», – сказал Досаев.

Кроме того, по улице Черновицкая вдоль реки Есентай и по улице Омарова вдоль речки Карасу будут построены две новые набережные протяженностью около 1 км, в микрорайоне Кулагер откроют всесезонную горку длиной в 40 м и высотой в 4 м, в Рабочем поселке появится новая зона отдыха и отремонтируют девять дворов с установкой новых детских площадок.

«Наряду с этим в рамках текущего и капитального ремонтов в ноябре этого года появятся еще две набережные общей протяженностью 1,6 км. На встрече 26 мая были подняты вопросы по ремонту двух скверов в микрорайоне Айнабулак-1, Айнабулак-3 и парка в микрорайоне Кулагер. Жители жаловались на плохое освещение и отсутствие поливочной системы. На сегодня почти закончен текущий ремонт скверов в микрорайонах Айнабулак-1 и Айнабулак-3 и ведется ремонт в парке Гульдер. В сквере микрорайона Кулагер проводятся работы по реконструкции поливочной системы и линий наружного освещения. Данные работы планируются завершить до конца сентября этого года», – рассказал аким.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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