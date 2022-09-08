С июля казахстанские авиакомпании семь раз оштрафовали за задержки рейсов

С июля казахстанские авиакомпании оштрафованы семь раз за задержки рейсов. Общая сумма штрафов превышает 21,4 млн тенге, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«За третью декаду августа в отношении авиакомпании «Эйр Астана» (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено два дополнительных штрафа размером 2 000 МРП (6 126 000 тенге). Тем самым с июля в отношении авиакомпании всего было наложено шесть штрафов на общую сумму 6 000 МРП (18 378 000 тенге)», - сообщили в КГА.

Кроме этого, авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса.

В целом, по данным комитета, за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7 000 МРП (21 441 000 тенге).

«Комитет гражданской авиации в рамках проводимой работы придерживается требований действующего законодательства Республики Казахстан в части соблюдения прав пассажиров. В случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры», - отметили в ведомстве.