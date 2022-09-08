Снижением расходов на материально-техническое оснащение МЧС недовольны депутаты

В проекте нового бюджета на 2023-2025 годы расходы министерства по чрезвычайным ситуациям запланированы со снижением с 200 млрд до 120 млрд тенге в год. И это несмотря на «плачевное состояние материально-технической базы» ведомства, заявил в четверг в ходе презентации законопроектов в мажилисе депутат Дюсенбай Турганов.

«Почему запланировали снижение с 200 млрд до 120 млрд за три года? Почти в два раза. Это при том, что, даже судя по последним событиям, которые произошли в Костанайской области, в каком плачевном состоянии находится материально-техническая база этого министерства. В связи с чем снижение?» - поинтересовался Турганов.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева отметила, что в 2023 году для МЧС предусмотрено 200 млрд 908 млн тенге, и в новом бюджете правительство «постаралось сохранить и даже несколько увеличили расходы в целом по силовому блоку». Вместе с тем на финансирование 2025 года в размере 120 млрд тенге она попросила не ориентироваться.

«Здесь нельзя говорить про сокращение расходов. Я просила бы больше ориентироваться на показатели 2023 года. В 2025 году расходы на материально-техническое оснащение, авиационную технику, пожарно-спасательную технику будут предусмотрены при разработке проекта бюджета на соответствующий год», - подчеркнула вице-министр.

В свою очередь депутат Дания Еспаева также возмутилась критикой в адрес парламентариев о снижении расходов на финансирование министерства по ЧС. Она заявила, что за три года, что работает в комитете по финансам и бюджету, депутаты ни разу не отклоняли заявку ведомства.

«Значит, эта ситуация получается на уровне правительства. Я сегодня прошу поставить точку, чтобы не говорили, что именно парламент снижает (финансирование – В.). Скажите, какая заявка у вас была на 2021 год, на 2022 год, какую заявку вы давали в Минфин на 2023 год, и в каком объеме вы утвердили?» - поинтересовалась депутат.

Савельева тут же напомнила, что по Бюджетному кодексу администраторы не могут вносить бюджетные заявки выше установленных лимитов. Однако при уточнениях главного финансового документа страны Минфин по возможности дает дополнительное финансирование. Но в целом проблем много в большинстве госорганов, а денег нет.

«Необходимость финансовых ресурсов в целом по всем администраторам превышала наши возможности больше чем на 7 трлн тенге. Этих 7 трлн тенге, ну их негде взять. Поэтому у нас достаточно давно норма в Бюджетном кодексе четко закреплена: администратор определяет приоритеты в пределах своих доведенных лимитов для того, чтобы обеспечить полное выполнение всех возложенных функций», - подчеркнула она.

Руководитель аппарата МЧС Ардак Тиес также подтвердил, что ведомство вынуждено опираться на «нормы положенности» и составлять заявки в рамках Бюджетного кодекса и установленных лимитов. Этого не хватает, но сделать ничего нельзя.

«У нас расчеты все есть в наличии. Все основывается на нормах положенности. Вы лучше знаете, что нормы положенности у нас ни по каким параметрам не соответствуют. Мы только по боевой одежде пожарному вышли свыше 90% (от полученных средств – В.). 121 пожарного депо не хватает в стране», - заявил Тиес.