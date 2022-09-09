126 млрд тенге понадобится Минздраву на строительство больниц в сельской местности

По предварительным расчетам, на строительство больниц в рамках проекта по развитию сельского здравоохранения до 2025 года министерству здравоохранения понадобится 126 млрд тенге. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщила глава ведомства Ажар Гиният.

«Расходы на реализацию пилотного национального проекта по развитию сельского здравоохранения, по предварительным расчетам, составят более 200 млрд тенге. Из них на строительство объектов ПМСП, первичной медико-санитарной помощи – 126 млрд тенге», - сказала Гиният.

По данным главы Минздрава, реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить в течение двух лет все села медицинской инфраструктурой и охватить 650 населенных пунктов. В частности, запланирована модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений. Она также добавила, что медицинскую помощь сельским жителям оказывают более 5 тыс. медицинских организаций, из них более 2 тыс. – медицинские пункты, 790 – фельдшерско-акушерские пункты, более 1 тыс. – врачебные амбулаторий, 227 – поликлиники и 203 больницы. При этом одним из острых вопросов является отсутствие медицинских объектов в более 200 сельских населенных пунктах. Кроме того, более 50% медицинской инфраструктуры ПМСП на селе изношены.