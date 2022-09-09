План развития водной отрасли Смаилов поручил разработать к ноябрю

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил разработать новый план развития водной отрасли и внести его на рассмотрение в правительство в ноябре, сообщается на сайте главы кабмина. Выступая на заседании водного совета, он отметил необходимость качественной проработки каждого направления.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что готовится трехлетний комплексный план развития водной отрасли, в рамках него ведется разработка нового Водного кодекса, планируется усилить позиции Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам и утвердить Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2030 годы. Кроме того, будут разработаны механизмы стимулирования сельхозпроизводителей использовать водосберегающие технологии полива, активизируется реконструкция водохозяйственной инфраструктуры и строительство водохранилищ, получит развитие Единая система цифрового водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах. Также планируется усилить Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и определить его отраслевым научным центром по проблемам водных ресурсов, а также определить базовый вуз для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли.

Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил важность качественной проработки каждого направления. При этом Смаилов поручил ускорить разработку нового плана развития отрасли и внести его на рассмотрение уже в ноябре этого года.

«Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере», - отметил он.