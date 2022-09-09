Заниматься бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса призвал их строить в стране школы, общежития и спортивные объекты для молодежи. При этом он заявил, что заниматься честным бизнесом должно быть выгодно и безопасно любому.

«В послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках», – сказал глава государства.



По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков, «конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций».

«Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов», - заверил президент.

В то же время, отметил Токаев, государство не откажется от поддержки крупного бизнеса, а напротив – ждет от него «созидательного участия в построении справедливого Казахстана». Президент призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

«Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны», – подчеркнул президент.

Токаев напомнил о планах кардинально перезагрузить налоговую политикк и налоговое администрирование. В частности, в 2024 году заработает новый Налоговый кодекс, и к его разработке президент обещает подключить бизнес «самым непосредственным образом». Кроме того, с 2024 года будет запущено «регулирование с чистого листа», что избавит бизнес от избыточного административного прессинга, будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию.

В завершение глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.