Обучение в Казахстане будут проходить все граждане трудоспособного возраста – Минтруда

В Казахстане в рамках проекта Социального кодекса будут сформированы и закреплены на законодательном уровне основы для массового обучения граждан и улучшения качества образования, сообщила пресс-служба министерств труда и социальной защиты населения. В частности, все граждане трудоспособного возраста смогу пройти обучение, чтобы получить работу.

«Планируется в разы увеличить целевую численность для обучения трудоспособных граждан. Если ранее по линии министерства труда и социальной защиты населения РК обучением охватывалось порядка 500 тыс. человек в год, относящихся к отдельным категориям граждан, то теперь в целевой контингент для обучения войдут все граждане трудоспособного возраста, вне зависимости от категорий и статусов, – до 9 млн человек», - говорится в сообщении.

При этом ответственность за доступ к получению новых навыков будет распределена между государством, работодателем и самими гражданами. В частности, государством будут организованы бесплатные краткосрочные курсы обучения для безработных и отдельных целевых категорий населения по заявкам работодателей. При этом им будут предложены различные форматы обучения, в том числе онлайн. Работодатели же будут организовывать для своих работников курсы по повышению квалификации, перепрофилированию с учетом внедрения новых технологий или открытия новых производств. Обучение будут проходить на рабочих местах, в учебных центрах или на базе организаций образования по выбору работодателя. Граждане могут проходить либо бесплатные курсы от государства или работодателя, либо платные курсы – по желанию.

«Второе. Предусматривается принятие комплексных мер для улучшения качества обучения в вузах и колледжах страны. На это направлена перезагрузка национальной системы квалификаций. Работодатели через профессиональные стандарты будут задавать требования к навыкам рабочей силы, с учетом которых будут обновлены образовательные программы», - добавили в Минтруда.

Центры признания профессиональных квалификаций будут оценивать профессиональные квалификации, в том числе, отдельные навыки специалистов, полученные путем формального, неформального и информального образования, и выдавать соответствующий сертификат.