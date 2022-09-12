На пригородных и городских маршрутах общественного транспорта будет единый тариф – акимат Алматы

К 2024 году для комфортности населения будут запущено 30 новых пригородных маршрутов, а тариф будет таким же, как в городском общественном транспорте. Об этом на заседании XXV сессии маслихата города Алматы сообщил заместитель акима мегаполиса Аскар Амрин.

Замакима напомнил, что многие населенные пункты вблизи Алматы не имеют постоянной транспортной связи с городом, например, отсутствуют магистральные виды общественного транспорта в направлении Каскелена, Талгара, Есика и Кунаева. При этом алматинская агломерация – «это 150 населенных пунктов в радиусе 50 км, тесно связанных с Алматы ежедневной маятниковой миграцией», и «каждый день в город въезжает 230 тыс. машин».

«Сегодня жители пригорода добираются до города в основном автомобильным транспортом. Имеется нехватка пригородных маршрутов по всем направлениям, ведущим из области в город и обратно. Сегодня на практически 150 поселков имеется всего 22 пригородных маршрута при потребности порядка 50», - отметил Амрин.

Он сообщил, что «для комфортности населения» к 2024 году будут запущены 30 новых магистральных пригородных маршрутов, связанных с действующими маршрутами и новыми транспортно-пересадочными узлами. Это позволит улучшить доступность общественного транспорта и стимулировать жителей пригорода «отказаться от личного автомобиля», считают в акимате.

«Также пригородные маршруты будут интегрированы в единый тариф города. Планируется внедрить зональный тариф, который позволяет при посадке в пригороде оплатить проезд до города и при пересадке на внутригородской маршрут не платить полную стоимость билета повторно», - добавил Амрин.

Вместе с тем, по его словам, новые пригородные маршруты – это дополнительная нагрузка на городской бюджет, поскольку акимат Алматы субсидирует их на 100%, а это 10 млрд тенге в 2021 году и 11 млрд в этом году. Подобный отток средств ограничивает финансовые ресурсы, необходимые для развития современного общественного транспорта внутри города, отмечает замакима. В этой связи в августе акимат города начал переговоры с акиматом Алматинской области о совместном субсидировании пригородных маршрутов, в частности, чтобы область покрывала половину расходов частных перевозчиков. Переговоры все еще продолжаются.

Амрин также отметил, что сегодня в Алматы существует потребность в создании крупных транспортных хабов, позволяющих пассажирам из пригорода совершить пересадку или оставить личный автомобиль на парковках.

«Недостаточно эффективно организована маршрутная сеть. Большинство городских маршрутов длинные, нет четкой связи пригородного и городского общественного транспорта, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы. Почти 76% маршрутов имеют протяженность больше 15 км. В качестве решения рассматривается вариант сокращения расстояния существующих длинных маршруты на короткие менее 10 км и создания сети магистральных маршрутов. В период 2027-2028 годов будут введены в эксплуатацию четыре транспортно-пересадочных хаба с парковками и подвозящими маршрутами из агломерации: хаб “Батыс” (рынок “Барлык”), хаб Райымбек Батыра (“Алматы – 2”); хаб “Алматы-3” (новая станция в п.Боралдай); хаб “Восточные ворота” (Кульджинка)», - сообщил замакима, отметив, что это позволит жителям агломерации и густонаселенных районов Наурызбайского и Алатауского районов иметь «надежную связь с центром города».