Новая линия БРТ будет запущена по проспекту Райымбека в Алматы до 2025 года

«До 2025 года будет продлена действующая линия БРТ до полицентра «Восточные ворота» и запущена новая линия БРТ по проспекту Райымбека», – сказал Амрин.

Заместитель акима также указал на недостаточную эффективность организации маршрутной сети – большинство городских маршрутов длинные, четкой связи между пригородным и городским общественным транспортом нет, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы. Около 76% маршрутов имеют протяженность больше 15 км. При этом в 2023 году истекает срок эксплуатации 360 автобусов, к 2025 году их количество увеличится до 952. Ежедневно по техническим маршрутам автобусы сходят до 300 раз. В качестве решения этой проблемы Амрин предложил рассмотреть вариант сокращения расстояния существующих маршрутов до 10 км и создать магистральные маршруты.

Заместитель акима также отметил, что за последний год увеличилось субсидирование общественного транспорта. Тариф в Алматы не менялся с 2012 года и формирует убытки: «Сегодня имеется порядка 155 городских маршрутов, 146 автобусных и 9 троллейбусных. Их ежедневно обслуживают 2 500 подвижных единиц, из них в муниципальном парке – 1484 единиц или 59%, у частных перевозчиков – 1025 или 41%. Тариф в Алматы не менялся с 2012 года и сегодня формирует убытки автобусных перевозок. Все это время город субсидирует эту разницу. Объем субсидий, выплаченных частным перевозчикам из городского бюджета за 2017-2020 года, составил 78 млрд тенге. За последний год сумма субсидий составляет 56 млрд. тенге».

Он предложил кардинально изменить тарифную политику субсидирования перевозчиков, отметив, что субсидии должны быть предоставлены взамен на повышенное качество услуг и обновление парка автобусов.

«В 2023-2025 годах мы обеспечим поэтапное обновление подвижного состава в автобусных парках на 1000 автобусов, при этом 500 единиц – коммунальные и 500 единицы – частные перевозчики. Для дальнейшего развития экологически чистого электротранспорта в предстоящие два года будет обновлен троллейбусный парк на 200 новых троллейбусов, и завершена модернизация контактной сети и подстанций для их обслуживания», – отметил Амрин.