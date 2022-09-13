Рост ВВП Казахстана по итогам восьми месяцев составил 3,1%

«В январе – августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,3%. В сфере услуг рост деловой активности составил 2,3%», - сообщил Куантыров.

По его данным, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%. Кроме того, инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в два раза, образовании – на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании – на 30,1%, торговле – на 21,9%, финансовой и страховой деятельности – на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,8%, строительстве – на 15,7%. В региональном разрезе наилучшие показатели министр отметил в городах Шымкент, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.