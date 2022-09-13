В Казахстане будут использовать биометрию при регистрации мобильного телефона

Для регистрации новых абонентов мобильной связи в Казахстане будут использовать биометрическую идентификацию. Данный вопрос прорабатывают сейчас в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства глава ведомства Багдат Мусин.

«Мы будем проводить биометрическую идентификацию при регистрации мобильного телефона. Когда на одного человека оформляются номера, они вывозятся за границу, и через них мошенники начинают совершать мошеннические действия. Для того чтобы это предотвратить, мы сейчас вносим необходимые изменения в нормативные документы, технически мы готовы», - сказал Мусин.

Он отметил, что биометрическую идентификацию сегодня используют как крупные банки, так и портал электронного правительства. Поэтому Минцифровизации намерено ввести законодательные изменения и закрепить биометрию для идентификации личности и при регистрации мобильных номеров.

«После этого, мы думаем, таких лиц, покупающих по тысяче номеров и оформляющих на себя, будет меньше. Или же если через них будут мошеннические действия, он будет нести ответственность. Сегодня они говорят, что не знали. А после оформления при биометрической идентификации уже будет уверенность, что человек действительно, когда покупал номер, подтвердил, что это его номер», - добавил министр.

По его словам, такие требования будут вводиться для новых абонентов. Для старых также разрабатывают методологию биометрической идентификации.