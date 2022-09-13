Находившийся в розыске фигурант дела по хищениям «БТА-Банка» добровольно вернулся в Казахстан – Антикор

Находившийся в розыске фигурант дела по хищениям «БТА-Банка», номинальный директор ТОО «Новый Калкаман» Виталий Пак, по собственному желанию вернулся в Казахстан и был задержан, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО “БТА-Банка” с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО “Новый Калкаман” Пак Виталий Леонидович. В период 2006-2008 гг. посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 млрд тенге», - сообщили в антикоре.

В 2019 году было установлено, что Пак находится на территории КНР, в городе Ченду.



«После проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление», - заявили в антикоррупционном ведомстве.

27 августа при содействии МВД Пак прибыл в Алматы и был водворен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается.