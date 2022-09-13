Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту

После встречи они провели беседу в президентском терминале. Приветствуя Папу Римского, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за решение посетить Казахстан и заявил о важности этого визита.

«Это событие, без всякого преувеличения, исторической важности. Я абсолютно уверен в том, что ваш визит привлечет внимание, прежде всего, казахстанцев. Все с большим нетерпением ожидают Вашего выступления. Ваше участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — событие огромной важности. Ваше личное участие внесет огромный вклад в конечный успех данного форума, который проводится в очень непростой ситуации в современном мире, можно сказать, в кризисной ситуации», — сказал президент.

В Акорде президент Казахстана и Папа Римский Франциск уже провели двустороннюю встречу. Подробности этой встречи пресс-служба президента пока не сообщила.