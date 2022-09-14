В нее вложились уже более 100 человек
  • 232
Финансовая пирамида в Алматы выдавала себя за инвестиционную компанию, участвующую в госзакупках – АФМ

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке, сообщила пресс-служба АФМ.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Свежее из этой рубрики
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
Новости
Акимат Алматы отказал Коалиции демократических сил в проведении митинга против выборов президента
Новости
С начала года иностранные компании заплатили более 6 млрд тенге цифрового налога – Минфин
Просматриваемые
Новости
Токаев согласился на переименование столицы
Новости
​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане
Новости
Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке
Новости
Мажилис закрепил даты празднования дня республики и дня независимости Казахстана
Новости
День первого президента планируется исключить из государственных праздников Казахстана
Новости
Сильные дожди, мокрый снег и заморозки ожидаются в Казахстане