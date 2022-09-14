Финансовая пирамида в Алматы выдавала себя за инвестиционную компанию, участвующую в госзакупках – АФМ

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке, сообщила пресс-служба АФМ.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.