Уголовное дело в отношении Темирлана Енсебека прекращено

Полиция Алматы прекратила уголовное дело о распространении заведомо ложной информации в отношении автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека. Об этом Енсебек сообщил «Медиазоне» , отметив, что дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Адвокат Жанара Балгабаева рассказала «Медиазоне», что в рамках досудебного расследования были проведены две экспертизы — лингвистическая и политологическая, которые показали, что юмористический контент не может быть квалифицирован как заведомо ложная информация.

В апреле 2021 года Темирлан Енсебек завел в социальной сети Instagram паблик Qaznews24 – пародийный аккаунт несуществующей службы новостей, который быстро завоевал популярность. Он высмеивал правительство Казахстана и писал о бедности, культе сильного лидера, коррупции и дискриминации. Через три недели существования паблика блогер начал получать угрозы от местных властей, и ему пришлось удалить сатирический блог. В мае его забрали в полицию на допрос, его квартиру обыскали, а технику конфисковали. В отношении Темирлана было начато уголовное расследование по части 2 статье 274 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации). Полиция Алматы заявила, что «абсурдные» посты «дезинформировали население и вводили граждан в заблуждение».