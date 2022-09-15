Большая доля приходится на «КазМунайГаз» и «Казахстан темир жолы»
Общий долг фонда «Самрук-Казына» превышает 10 трлн тенге – Саткалиев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Общий долг фонда «Самрук-Казына» на сегодняшний день превышает 10 трлн тенге, большая доля которого приходится на две компании – «КазМунайГаз» и «Казахстан темир жолы», сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава фонда Алмасадам Саткалиев.

«Сейчас общий долг фонда составляет порядка 10 триллионов тенге. Из них большую долю составляют долги компании “КазМунайГаз”, долги компании КТЖ и долги фонда», - сообщил Саткалиев.

Что касается компании «КазМунайГаз», то, отметил он, деньги привлечены под эффективные проекты, сейчас достаточно высокая цена на нефть, поэтому никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет. Он подчеркнул, что «проекты самоокупаемы».

«То же самое по проектам фонда. Долги привлекались на выкуп доли Кашагана – это основная доля в нашем портфеле. Достигнута договоренность и принято соответствующее решение на уровне совета директоров, что данная доля будет обратно выкуплена компанией “КазМунайГаз”, что увеличит ее базу, в том числе, для поведения IPO», - объяснил глава фонда.

Что же касается долгов КТЖ, то они полностью обслуживаются компанией. Но в то же время фонд «оказывает поддержку компании по ликвидности». В частности, пояснил Саткалиев, фонд выкупил облигации КТЖ и, исходя из программы объявленных реформ, из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности, транзита Китай – Европа и увеличения услуг, считает, что КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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