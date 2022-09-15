Следующий Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в столице Казахстана в 2025 году

Практически все участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий подписали декларацию, в которой признается противодействие и преодоление нетолерантности и призывы к ненависти, ксенофобии, дискриминации и конфликтов, на основе социальных, этнокультурных и религиозных различий. В итоговом документе, который в четверг зачитала специальный представитель Англиканской церкви, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс, поручается секретариату съезда разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. А также принято решение провести очередной съезд в столице Казахстана в 2025 году.

«Настоящая декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она также будет распространена в качестве официального документа 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Принципы, содержащиеся в настоящей декларации, могут распространяться на всех региональных международных уровнях для учета во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и СМИ во всех заинтересованных странах», - сказала Джо Бейли Уэллс.

Сама итоговая декларация состоит из 35 пунктов. В частности, участники обещают приложить все усилия, чтобы съезд продолжал свою постоянную деятельность во благо мира и диалога между религиями, культурами и цивилизациями. Они заявили о своей важной роли в реализации совместных усилий по укреплению диалога во имя мира и сотрудничества, а также продвижения духовных и нравственных ценностей. Участники съезда признали, что негативные последствия пандемий можно преодолеть только совместными усилиями и убеждены, что развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет «эффект домино», который ухудшает международные отношения.

«Мы считаем, что экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн, какими бы мотивами и целями они ни прикрывались, не имеют ничего общего с истинной религией, и должны быть решительным образом отвергнуты. Мы убедительно просим национальные правительства и уполномоченные международные организации оказать всестороннюю помощь всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также в результате войн и военных конфликтов. Мы призываем мировых лидеров отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, и прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира», - зачитала епископ.

Участники съезда призвали религиозных лидеров и видных политических деятелей развивать диалог, выступили за активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности, а также к солидарной поддержке международных организаций и национальных правительств в их усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса.

«Мы поручаем секретариату съезда разработать концепцию развития съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. Мы подтверждаем роль Республики Казахстан как авторитетного и глобального центра межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога», - добавила Уэллс.

В заключении она сообщила, что участники подтвердили коллективную заинтересованность в продолжении деятельности съезда лидеров мировых и традиционных религий и намерение провести следующий в 2025 году в столице Казахстана.