Страхование профессиональной ответственности медработников введут в Казахстане с 2023 года

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает гуманизировать уголовное наказание врачей за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, заменить реальные сроки на ограничение свободы и штрафы. А чтобы медицинские работники не выплачивали ущерб, с 2023 года предлагается ввести их обязательное страхование за счет работодателей, а с 2025 года – солидарное страхование. Об этом в понедельник в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в мажилисе сообщила глава ведомства Ажар Гиният.

«Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК. К примеру, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента “лишение свободы” заменить на “ограничение свободы” с пересмотром сроков наказаний», - сказала Гиният.

По ее словам, предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников и гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в первую очередь направлена на защиту прав граждан, на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медицинских услуг, а также на юридическую и финансовую защиту медицинских работников, снижению оттока высококвалифицированных специалистов из отрасли.

Кроме того, Минздрав планирует ввести страхование профессиональной ответственности медицинских работников. В частности, с 2023 года страхование будет осуществляться за счет работодателя, а с 2025 года – сумму страховой премии разделят между медицинской организацией и медработником, чтобы сделать солидарную ответственность.

«В результате проведенных актуарных расчетов системой страхования профессиональной ответственности предлагается охватить свыше 304 тыс. медицинских работников на общую сумму 4,6 млрд тенге в 2023 году, из низ 2,7 млрд тенге – за счет ГОБМП и 1,8 млрд тенге за счет ОСМС. Наиболее рациональным механизмом финансирования предлагаются тарифы медицинских услуг», - отметила Гиният.

Страхование, по ее словам, будет осуществляться через действующие страховые компании. Согласно предлагаемой модели, жалобу от пациентов будет рассматривать медорганизация на уровне службы внутреннего аудита с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. В случае несогласия пациента с решением службы внутреннего аудита, жалобу планируется передавать в территориальное подразделение комитета медицинского и фармацевтического контроля, который будет давать экспертное заключение. В случае вынесения положительного результата материалы по жалобе, в том числе с заключением судебно-медицинской экспертизы, будут переданы в страховую компанию. Выплачивать компенсацию за причиненный вред пациенту будет страховая компания по случаям, определенными министерством здравоохранения. А в случае отказа – пациент сможет обратиться в суд. Причем при обращении в суд выплата уже производиться не будет.

Что касается страхового взноса, его определят с учетом степени ответственности медработника на основании утвержденных актуарных расчетов, в зависимости от степени риска, профильного направления и заработной платы в объеме месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год. Как пояснила Гиният, за вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший смерть, предлагается установить ставку 1000 МРП; за установление инвалидности: первой группы – 800 МРП, второй группы – 600 МРП, третьей группы – 500 МРП, за детей – 500 МРП. За увечье, травму или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторное или стационарное лечения пациента, или 300 МРП.