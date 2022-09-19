Ранее было уволено 11 работников из-за забастовки
Бастовавшие работники скорой помощи в Жанаозене массово ушли с работы после увольнения коллег
фото радио азаттык

Бастовавшие работники станции скорой помощи в Жанаозене массово ушли с работы после того, как были уволены 11 их коллег в связи с забастовкой, которая была признана судом незаконной. Работники требовали увеличения зарплат, сообщает радио Азаттык.

«Среди 11 уволенных людей есть те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, те, у кого в семье нет других кормильцев. Мы потребовали восстановить на работе четырех женщин-фельдшеров. Но начальник станции скорой помощи сказал нам, что вы не "незаменимые специалисты". Тогда мы решили написать заявление об увольнении по собственному желанию», - сообщил один из работников Мурат Белбаев.

По его словам, уволенные - это наиболее активные участники забастовки. Он сообщает, что трудовой конфликт длится еще с февраля. В марте они добились увеличения зарплаты на 40 тыс. тенге, но в августе эту надбавку перестали начислять, сославшись на нехватку средств в бюджете.

Исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной станции скорой помощи Амантай Досжанов сообщил Азаттыку, что он обратился к городскому медицинскому колледжу и центру занятости в поисках работников.

«Я никого с работы не выгонял. Уволенные могут обратиться в апелляционный суд и доказать правомерность их действий. А после вернуться. Еще не издан приказ об увольнении», - говорит он.

Сегодня в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что средняя зарплата водителей - 100 тысяч тенге, а средних медработников - 230 тысяч тенге. И повышение зарплат до уровня врачей - 350 тысяч тенге - является «нереальным».

Забастовка работников станций скорой помощи началась 10 сентября. Более 70 работников требовали повышения зарплат. 14 сентября работодатель подал на сотрудников в суд и уволил 11 работников.

Помимо этого, на забастовку выходили работники станций скорой помощи в Актау, Бейнеуском и Мунайлинских районах с аналогичными требованиями. В Мунайлинском районе было уволено 8 работников. В Актау и Бейнеуском районе, после того, как суд признал забастовки незаконными, работники вернулись на рабочие места.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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