Сначала проведут исследования по определению приемлемых условий кредитования и потребностей
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Единую молодежную жилищную программу планируют разработать в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Научно-исследовательский центр «Молодежь» и АО «Отбасы банк» проведут исследования по определению приемлемых условий жилищного кредитования и потребностей в улучшении жилищных условий для казахстанской молодежи. На основе этого исследования будет разработан проект единой молодежной жилищной программы, сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития.

Согласно данным НИЦ, 40,9% опрошенных казахстанцев считают собственное жилье необходимым для уверенности и развития молодежи.

В МИОР напомнили, что от «Отбасы банка» есть программы для молодежи «Елорда жастары», «Алматы жастары», «Карағанды жастары», «Әулиеата жастары» «Костанай жастары». В ближайшее время планируется запуск аналогичной программы в Атырау («Алатау жастары»).

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