Единую молодежную жилищную программу планируют разработать в Казахстане

Сначала проведут исследования по определению приемлемых условий кредитования и потребностей
Научно-исследовательский центр «Молодежь» и АО «Отбасы банк» проведут исследования по определению приемлемых условий жилищного кредитования и потребностей в улучшении жилищных условий для казахстанской молодежи. На основе этого исследования будет разработан проект единой молодежной жилищной программы, сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития.
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