Единую молодежную жилищную программу планируют разработать в Казахстане

Научно-исследовательский центр «Молодежь» и АО «Отбасы банк» проведут исследования по определению приемлемых условий жилищного кредитования и потребностей в улучшении жилищных условий для казахстанской молодежи. На основе этого исследования будет разработан проект единой молодежной жилищной программы, сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития.