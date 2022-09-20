Он видит Афганистан как независимое, процветающее и нейтральное государство
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Казахстан поддерживает «сложный» процесс государственного строительства в Афганистане – Токаев
Фото телеканала TOLOnews

Казахстан видит будущее Афганистана как независимого, процветающего и нейтрального государства, а потому поддерживает «сложный» процесс государственного строительства в этой стране, заявил, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан видит будущее Афганистана как по-настоящему независимое, процветающее, нейтрального государство, которое живет в мире с соседями. Поэтому мы поддерживаем сложный процесс государственного строительства в этой стране, включая гуманитарную помощь, которая спасает жизни людей», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Центральная Азия уже стала регионом обширных возможностей для международного сотрудничества, а Казахстан «является буферным рынком между востоком и западом, севером и югом».

«Наше намерение – работать сообща со всеми заинтересованными сторонами, чтобы заняться насущной региональной повесткой дня. Вот почему мы считаем важным создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане в Алматы», - отметил президент.

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