Токаев в Нью-Йорке провел встречи с генеральным секретарем ООН и главой Евросовета

На полях глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как сообщается на сайте Акорды, они «рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества».

Токаев и Мишель договорились поддерживать регулярные контакты. В завершение президент пригласил главу Евросовета посетить с визитом Казахстан.

Завершился рабочий визит Токаева в США переговорами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности», - сообщила пресс-служба президента.

Токаев заявил о полной поддержке инициативы о созыве «Саммита будущего» в 2024 году и выразил надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

В завершение Токаев тауже пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.