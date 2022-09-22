Парламент Казахстана принял поправки, исключающие 1 декабря из списка госпраздников

Депутаты сената парламента в четверг на пленарном заседании приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает «Казинформ» .

Документом вносятся изменения в закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. День первого президента – 1 декабря – исключен из списка государственных праздников.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения и дополнения в законы «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие финансовую господдержку сферы кинематографии; систематизацию и законодательную регламентацию сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии; государственную поддержку дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра; расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии; законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино; государственную поддержкк продвижения национальных фильмов на международных аренах; определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 % - на исторические, патриотические и имиджевые, 30 % - на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов; дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых и культурных мероприятий за рубежом; закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.