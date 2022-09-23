Глава Туркестанской области отчитался президенту о социальном-экономическом развитии региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, который доложил о социально-экономическом развитии региона за 8 месяцев текущего года, сообщает Акорда.

«По словам Дархана Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4%», - указывается в сообщении.

Также он доложил, что реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры, а после исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет 1 трлн тенге.

Кроме этого, с начала года введено в эксплуатацию 486 тыс. кв. м жилья, до конца года будет завершено строительство 85 жилых домов. За счет бюджетных средств строится 59 школ, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ, а частные инвесторы построили еще 13 школ.

«Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона», - сообщила пресс-служба президента.