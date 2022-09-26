В Актау вернут в собственность города парк «Акбота», который находился в доверительном управлении частной компании ТОО «Rent service 2018», сообщает «Казинформ» . При этом компания обратилась в городской акимат, чтобы вернуть объект в государственную собственность.

Как сообщили в пресс-службе акимата, сейчас ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного ранее контракта. После этого парк «Акбота» будет возвращен на баланс акимата города и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем сообщается, что на развитие инфраструктуры доверительный управляющий парка инвестировал 25 млн тенге. Эти деньги были направлены на проведение по всему парку системы капельного орошения, замену всех лампочек освещения на энергосберегающие, ежедневную уборку, также был приведен в порядок зеленый фонд парка.