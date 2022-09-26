Приезд россиян в Казахстан не оказывает большого влияния на рынок труда – Дуйсенова

С начала года в Казахстан въехало около 262 тыс. граждан Российской Федерации, однако большого влияния на рынок труда они не оказывают, заявила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Вместе с тем, напомнила она, в случае большого наплыва мигрантов, по договору о Евразийском экономическом союзе Казахстан может ввести ограничительные меры.

«На сегодня, с учетом тех данных, которые мы имеем, большого влияния (из-за приезда граждан РФ в Казахстан – В.) на рынок труда нет. Но вы знаете, что в договоре ЕАЭС предусмотрены ограничительные меры. Если такое большое количество наплыва будет, если оно будет влиять на нашу национальную безопасность, в этом случае, конечно, мы будем принимать соответствующие ограничительные меры в рамках Евразийского договора», - заявила Дуйсенова.

Она заверила, что данные по наплыву граждан Российской Федерации в Казахстан государственные органы обновляют ежедневно. В частности, с начала года в страну въехало около 262 тыс. человек, из них 6 518 – это те лица, которые целью визита написали «работа». Министр обратила внимание, что в Казахстане 8,7 млн занятых граждан, квота Минтруда на иностранных работников составляет 28 тыс. человек, но только 15 тыс. на сегодня дали разрешение.

«В отношение лиц, которые проживают на территориях стран ЕАЭС, мы квоту не имеем. Граждане Казахстана могут поехать туда работать без разрешения, и граждане этих стран могут приехать к нам на работу без разрешения», - уточнила Дуйсенова.

При этом, в 2019 году в Казахстан приехали работать официально около 30 тыс. граждан России, в 2020 году – 33 тыс. человек, в 2021 – 32 тыс. Сейчас, по данным министра, с учетом прибывших и убывших, находятся 25,3 тыс. граждан России, которые целью визита указали «работа».