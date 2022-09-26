Суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы

Суд №2 района Байконур Астаны приговорил племянника Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалды к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Отбывать наказание Сатыбалды будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, его также лишат спецзвания генерала майора КНБ, орденов «Курмет» и «Парасат».

«В соответствии с частью 3 статьи 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, суде, органов местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, нацкомпаниях, нацинститутах развития, акционером которых является государство и дочерних организациях, большая часть голосующих акций которых принадлежит им, а также в юрлицах, более 50% голосующих акций которых принадлежит указанным дочерним организациям, сроком на 10 лет», – сказал судья Нурлан Баяхметов.

Сатыбалды будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок наказания будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу, время содержания под стражей с 13 марта 2022 года до вступления приговора в силу зачтут в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Президенту Касым-Жомарту Токаеву внесут представление о лишении Сатыбалды специального звания генерал-майор органов национальной безопасности РК, а также госнаград, орденов «Курмет» и «Парасат»​.

По данным суда, в период с 2018 по 2021 годы Сатыбалды организовал хищение денежных средств АО «ЦТС» путем растраты с использованием служебных полномочий руководящих должностных лиц АО, вступивших в предварительный сговор в качестве исполнителей – председателя совета директоров Мухамбетжанулы и президента Бекетова. Они похитили денежные средства АО путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными осужденным компаниями. Таким образом, они причинили «ЦТС» материальный ущерб в размере более 28 млрд тенге.

Сатыбалды также причинил ущерб размером в более 12 млрд тенге АО «Казахтелеком» путем злоупотребления доверием и обманом, при отсутствии признаков хищения. Он вместе с Конырбаевым и Муравьевым перепродавал услуги телекоммуникации АО и передавал в аренду каналы связи по завышенной стоимости через единого поставщика «Казахтелеком».

Вина осужденных была доказана аудиторскими отчетами, протоколами допросов свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, бухгалтерскими документами по взаиморасчетам, актами документальной проверки, договорами и дополнительными соглашениями между АО и подконтрольными осужденным компаниями, распоряжением на предоставление скидок, актами выполненных работ.

Во время судебного разбирательства все подсудимые признали вину в полном объеме, они возместили ущерб в 12 млрд тенге.

Ранее прокурор Джангельды Есебаев запросил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для Кайрата Сатыбалды. Он также предложил лишить его спецзвания генерал-майора КНБ, орденов «Курмет» и «Парасат». Прокурор также попросил суд принять во внимание подписанное Сатыбалды процессуальное соглашение, согласно которому он признал вину и раскаивается. Сам Сатыбалды с оглашенным приговором согласился.

Для других подсудимых, Чингиза Конырбаева и Леонида Муравьева, обвинение запросило по 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать руководящих госорганах, органам местного самоуправления, коммерческих, финансовых и других организациях на 3 года.

Подсудимым, Марату Мухамбетжанулы, который приобрел АО «ЦТС» в рамках приватизации, и Гайни Бекетову, главе АО «ЦТС», суд вынес наказание в виде лишения свободы на шесть лет с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, органах самоуправления, коммерческих, финансовых и иных организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Но на основании ст. 63 УК, назначенное наказание будет считаться условным, меру пресечения фигурантам дела изменят на подписку о невыезде. Чингизу Конырбаеву и Леониду Муравьеву, которые вместе с Сатыбалды нанесли ущерб в 12 млрд тенге компании «Казахтелеком» при помощи создания аффилированной компании, суд также признал виновными и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, органах самоуправления, коммерческих, финансовых и иных организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок также будет считаться условным, меру пресечения изменят на подписку о невыезде.

Ранее во время судебного заседания также стало известно, что племянник Нурсултана Назарбаева подписал новое медиативное соглашение с АО «Центр транспортного сервиса». 21 сентября АО «ЦТС» подало ходатайство об отказе от медиативного соглашения с Кайратом Сатыбалды. Позднее представитель центра попросил отложить рассмотрение ходатайства до следующего судебного заседания, чтобы потерпевшая сторона приняла окончательное решение об отказе. Он также сообщил, что ущерб компании был возмещен.

Напомним, 20 сентября в Астане начался судебный процесс по делу Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. В первый же день суд запретил журналистам вести аудио- и видеозапись, против этого выступила сторона защиты.

По данным следствия, Кайрат Сатыбалды вместе с Чингизом Конурбаевым и Леонидом Муравьевым нанесли ущерб в 12 млрд тенге компании «Казахтелеком» при помощи создания аффилированной компании, которая выступала посредником между «Казахтелеком» и клиентами. Сатыбалды признал вину, возместил ушерб и надеется на смягчение наказания. Также сообщалось, что он заключил медиативное соглашение с «Казахтелекомом» и АО «Центр транспортного сервиса».

Всего по делу проходят пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

Это первый из серии приговоров Сатыбалды. В отношении него также дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге, или более $900 млн, в антикоррупционной службе отмечали, что они будут возвращены государству «в ближайшее время».