Содействовать трудоустройству россиян и стабилизировать рынок аренды жилья поручил Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации. Он поручил содействовать трудоустройству россиян и стабилизировать рынок аренды жилья, сообщает сайт главы кабмина.

Смаилов подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.

«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», - сказал он.

Глава правительства отметил, что всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.

Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств, обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания.