Позаботиться о приезжающих россиянах и обеспечить им безопасность поручил Токаев правительству

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Туркестанской области остановился на текущей международной ситуации и на увеличении миграционного потока из России. Он заявил, что помощь приезжающим россиянам и обеспечение их безопасности – вопрос и политический, и гуманитарный.

«Хотел бы вкратце остановиться на текущей международной ситуации. Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов», - заявил президент.

Он подчеркнул, что главная сила казахстанского народа — это единство, здравый смысл и толерантность.

«Если мы потеряем эти ценности, наша страна окажется в большой опасности. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны», - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что также важно быть в мире с соседними странами.

Токаев также прокомментировал наплыв россиян в Казахстан. Он отметил, что большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации, но «мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность».

«Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Вообще в такой непростой ситуации надо в первую очередь проявить человечность, терпение, организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу», - сказал президент.

При этом он заявил, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами.

Токаев сообщил, что Казахстан намерен вести переговоры с российской стороной и решать эту проблему в интересах нашей страны.

«Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы», - сказал глава государства.