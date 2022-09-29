Под Астраханью на границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

Пункт мобилизации развернут на контрольно-пропускном пункте «Караузек» на российско-казахстанской границе, расположенном на территории Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

КПП «Караузек» – основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны, отметили власти региона.

«Среди ожидающих выезда – масса мужчин призывного возраста. В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», - говорится в сообщении.

«Коммерсантъ» сообщает, что 28 сентября на погранпереходе на финской границе «Торфяновка» уже установили мобильный призывной пункт. А к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией был отправлен БТР на случай, если уклонисты прорвут границу.

Накануне российское издание «Ведомости» сообщило, что новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации. Данные о них передаются полиции, когда граждан невозможно найти для вручения повестки.

Напомним, в МВД Казахстана отмечали, что республика не будет выдавать граждан России по требованию военкоматов, выдача лиц осуществляется, только если в отношении них заведено уголовное дело и российская сторона официально обратилась к Казахстану.