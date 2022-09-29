Получать ИИН в Казахстане теперь будут в sms

Гражданам, подавшим заявление на получение индивидуального идентификационного номера, больше не нужно будет повторно приходить в центры обслуживания населения: ИИН будет приходить к ним в sms. Об этом в четверг в Facebook написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414», - сообщил Мусин по итогам посещения ЦОНа, который оперативно развернули в Астане во Дворце «Жастар» для приема граждан Российской Федерации.

По заверениям министра, это нововведение коснется клиентов всех центров обслуживания населения, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом, уверен он, проблема с большим скоплением людей «частично решена». Сегодня же эта информация будет доведена до банков второго уровня, что ИИН «будет присваиваться в базе данных, при вводе номера, информация о человеке будет подтягиваться автоматически».

Также Мусин отметил, что лично посетил сегодня ЦОН, развернутый во Дворце «Жастар» и признал, что «наплыв граждан, прибывших из Российской Федерации, действительно большой, к операторам выстраиваются длинные очереди».