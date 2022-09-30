Смаилов поручил Kazakh Invest привлекать в экономику Казахстана крупные корпорации

Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров АО «Национальная компания Kazakh Invest», на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов. Смаилов поручил привлекать в экономику Казахстана крупные корпорации, сообщается на сайте главы правительства.

По словам председателя правления Kazakh Invest Меиржана Юсупова, в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов. В этом году планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более $6 млрд.

В свою очередь Смаилов подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед Kazakh Invest стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

«В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны Правительства созданы», – сказал он.

Концепция инвестиционной политики Казахстана до 2026 года предусматривает обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.