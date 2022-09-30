Токаев поручил разработать стандарт подготовки необходимых для Абайской области кадров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области поручил разработать стандарт подготовки необходимых для региона кадров и открывать в Семее школы с углубленной подготовкой в области ИТ и языков.

«В регионе должны быть предприняты конкретные меры по подготовке необходимых современному времени квалифицированных специалистов высокого уровня. В связи с этим необходимо открывать школы рядом с вузами, обеспечивающими углубленную подготовку в области ИТ и языков», - сказал Токаев.

Также, по его словам, необходимо разработать соответствующий стандарт подготовки необходимых для региона кадров. Глава государства подчеркнул, что молодежь должна получать качественное образование и вносить свой вклад в развитие Казахстана. В этой связи он поручил дополнительно выделить 500 грантов высшим учебным заведениям Абайской области.

«Образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. В школах области Абай сохраняется дефицит примерно 9 тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона», - также поручил президент.

Вместе с тем, сообщил Токаев, рассматривается вопрос о строительстве многопрофильной больницы рядом медицинским университетом, строится детский реабилитационный центр, а в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе будет построено 65 объектов здравоохранения.