В Семее открыли памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову

В Семее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника «Ұстаз бен шәкірт» («Учитель и ученик») Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, сообщает Акорда.

Президент отметил, что Мухтар Ауэзов и Кайым Мухамедханов – это личности, занимающие особое место в нашей истории.

«Есть глубокий смысл в том, что они стоят рядом на пьедестале. Это символ духовного единства учителя и ученика, старшего и младшего брата. Они внесли неоценимый вклад в изучение и популяризацию наследия Абая. Они вывели казахскую литературу на новый уровень», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Мухтар Ауэзов принес всемирную славу Абаю, создал яркий художественный образ великого мыслителя и превратил его бесценное наследие в достояние всего человечества.

«Мухтар Ауэзов – писатель, взошедший на вершину мировой литературы. А Кайым Мухамедханов – близкий соратник и ученик великого писателя. Всю свою жизнь он посвятил исследованию наследия Абая, Шакарима и движения Алаш. Пройдя репрессии, он выдержал испытания судьбы, верно служил своему народу», – добавил Токаев.

Президент подчеркнул, что этот памятник стал замечательным подарком к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова.

Бронзовый памятник высотой 4 метра создан скульптором Нурболом Калиевым и за счет спонсорских средств.

После глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции.