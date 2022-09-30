Бывший депутат мажилиса парламента, государственный деятель Нуржан Альтаев планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана. Эту информацию он подтвердил в пятницу Власти.

«Есть такой момент. Я рассматриваю вариант баллотироваться в президенты», - сказал Альтаев, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует выдвигать свою кандидатуру.

При этом он уточнил, что пока решается вопрос, от какого объединения он будет выдвигаться.

Нуржану Альтаеву 43 года. В различные годы он возглавлял департамент социально-предпринимательской корпорации «Оңтүстік», был начальником управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области, директором ТОО «Центр обслуживания предпринимательства» ЮКО, возглавлял региональную палату предпринимателей, работал в должности заместителя председателя НПП «Атамекен. С 2017 по 2018 годы был вице-министром сельского хозяйства, затем – вице-министром труда и социальной защиты населения. В феврале 2019 году стал депутатом мажилиса парламента от партии «Нур Отан», но в декабре 2020 был исключен из партии с формулировкой «за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию». Соответственно, Альтаева лишили депутатских полномочий.