Сегодня Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО, об этом в своем видео-обращении заявил президент страны Владимир Зеленский сразу после подписания в России документов о вхождении в состав РФ самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Зеленский.

Сегодня главы оккупационных администраций и президент России Владимир Путин подписали документы о вхождении в состав РФ самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. До подписания документов Путин выступил с речью, в которой обвинил Запад в попытке развалить Россию после распада СССР, «но она устояла», а также в расширении НАТО на восток. Также он потребовал от украинских властей прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

22 февраля, за два дня до начала войны, Россия признала независимость самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». С 23 по 27 сентября в «ДНР» и «ЛНР», а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупированных российскими военными, прошли так называемые референдумы о присоединении к России. По данным местных избиркомов, в «ДНР» за якобы проголосовали 99,23% жителей, в «ЛНР» — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93%.