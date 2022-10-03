Действующий и бывший президенты Бразилии вышли во второй тур выборов

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару и бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва вышли во второй тур выборов главы страны, который состоится 30 октября. Как сообщает Русская служба ВВС , Болсонару проиграл Луле да Силве в первом туре.

По предварительным данным, 76-летний кандидат от левой Рабочей партии Лула да Силва набрал больше 48% голосов, тогда как 67-летний Жаир Болсонару, лидер правой Либеральной партии, – 43,6%. Для победы кандидату нужно было набрать более 50% голосов. Всего в выборах участвовали 11 человек.

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии два срока, с 2003-го по 2010 год. В 2018 году он был осужден по делу о коррупции и провел в тюрьме полтора года, но в 2021 обвинения с него сняли и позволили снова выдвинуться на президентских выборах.

Результаты выборов президента Бразилии – страны с населением 216 млн человек и двенадцатой по размеру ВВП экономикой в мире ($1,44 трлн), важны не только для Латинской Америки. Однако в Бразилии многие опасаются, что Болсонару, в случае проигрыша, может вслед за экс-президентом США Дональдом Трампом объявить результаты выборов сфальсифицированными и устроить нечто вроде попытки переворота. По крайней мере, по данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считают именно так, поскольку в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников. Аналитики также считают, что «он может призвать своих сторонников выйти на улицы и устроить беспорядки, может попытаться оспорить результаты или ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить второй тур до следующего года».

Болсонару уже заявляет, что система подсчета голосов будто бы не защищена, и добивался, чтобы параллельно с избирательными комиссиями голоса считали и военные.