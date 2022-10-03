Мейрама Кажыкена выдвинуло кандидатом в президенты содружество профсоюзов «Аманат»

«Я с Содружеством профсоюзов Казахстана “Аманат” сотрудничаю более семи лет. И не только с ними – и с другими объединениями профсоюзов. Работая вместе, мы сделали немало, но успехи были минимальными: у нас не было политической силы. Меня обещали поддержать серьезные предприниматели. Мы хотим начать формирование в Казахстане социального партнерства. Это означает, что две крупные стороны гражданского общества – профсоюзы и предприниматели – сообща, в процессе переговоров будут решать вопросы любой сложности. Но это лишь один из тезисов моей предвыборной программы», — говорит Кажыкен.



В дальнейшем Кажыкен планирует собирать подписи и готовиться к избирательной кампании. Президентская программа уже готова, но ее необходимо корректировать с учетом пожеланий сторонников.

Мейрам Кажыкен – глава инициативной группы партии Yntymaq. Она находится в процессе регистрации. До создания партии ее инициативная группа действовала в качестве координационного совета Yntymaq, куда также входили республиканские («Аманат», Казахстанская конфедерация труда) и отраслевые (разные ответвления Федерации профсоюзов Казахстана) объединения профсоюзов. 26 сентября Кажыкен сообщил Власти о готовности участвовать во внеочередных президентских выборах. На тот момент он ожидалось егшо выдвижение от одного из республиканских общественных объединений.

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей. Предвыборная агитация начнется 21 октября и продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября, а 27 ноября избранный президент будет зарегистрирован по итогам подсчета голосов.