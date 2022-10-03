Обеспечить учащихся школ планшетами поручил Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в правительстве по реализации национального проекта «Комфортная школа» поручил ускорить процесс определения земельных участков для строительства школ и цифровизацию учебного процесса, сообщается на сайте главы кабмина.

Смаилов напомнил, что главой государства на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тыс. ученических мест.

«Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта», - сказал премьер-министр.

Однако, по его словам, на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Он поручил ускорить эту работу: «До конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024».

Кроме того, он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.

«В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом Қазақстан халқына отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ», - подчеркнул Смаилов.

Также он поручил министерству цифровизации совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

Напомним, что поручение ускорить цифровизацию учебного процесса на прошлой неделе дал глава государства Касым-Жомарт Токаев, чтобы школьники не таскали тяжелые рюкзаки, так как это негативно влияет на их здоровье.