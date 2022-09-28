Токаев поручил ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам поручил правительству держать на особом контроле реализацию нацпроекта «Комфортная школа», а также ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат, чтобы дети не таскали тяжелые рюкзаки, сообщает Акорда.

«Создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта “Комфортная школа” должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов», - сказал Токаев.

Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению, подчеркнул он, а акимы до конца года должны решить все вопросы по земле и инфраструктуре.

«Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года. Причем они должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов», - поручил президент.

Вместе с тем он поддержал предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction. По его словам, это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте.

«Вместе с тем, хочу сразу предупредить – спрос за школы будет особый. Важны не только здания и классы – система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам», - заявил глава государства.

Кроме этого, он сообщил, что очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками, а это негативно сказывается на здоровье детей. В этой связи Токаев считает необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат.

«В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения», - подчеркнул он.