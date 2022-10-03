Премия присуждена за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека
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Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский ученый Сванте Паабо
Фото Карстен Мёбиус с сайта mpg.de

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 года присуждена шведскому биологу, специалисту по эволюционной генетике Сванте Паабо, сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

«Премия 2022 по физиологии и медицине присуждена Сванте Паабо “за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека”», - говорится в сообщении.

Сванте Паабо считается одним из основателей палеогенетики. Он разработал методы изучения ДНК, изъятой из археологических и палеонтологических останков. В 1984 году провел первые исследования генетического материала, извлеченного из останков древнеегипетской мумии, а в 1997 году ученые под его руководством впервые расшифровали геном неандертальца. Исследования ДНК вымершего гоминида показали, что примерно 4% современных людей являются носителями генов неандертальцев. Также Сванте Паабо провел первый анализ ДНК денисовских людей и открыл ген FOXP2, который связывают с развитием языковых навыков.

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