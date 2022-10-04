Регулярное авиасообщение появится между Казахстаном и Мальдивами

Создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами, сообщил комитет гражданской авиации МИИР. Ранее из-за отсутствия правовой базы между странами выполнялись только чартерные рейсы.
Как сообщается, в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стороны подписали соответствующий документ.
«Со стороны Мальдив документ подписан министром транспорта и гражданской авиации Айшат Нахула, с казахстанской стороны – председателем комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым. Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», - отметили в КГА.