Стороны договорились о семи рейсах в неделю для каждой стороны
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Регулярное авиасообщение появится между Казахстаном и Мальдивами
фото Искандера Салиходжаева

Создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами, сообщил комитет гражданской авиации МИИР. Ранее из-за отсутствия правовой базы между странами выполнялись только чартерные рейсы.

Как сообщается, в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стороны подписали соответствующий документ.

«Со стороны Мальдив документ подписан министром транспорта и гражданской авиации Айшат Нахула, с казахстанской стороны – председателем комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым. Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», - отметили в КГА.

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